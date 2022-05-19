Конфискация активов россиян в США под вопросом: "Должны быть переданы на восстановление Украины"

Конфискация активов россиян в США под вопросом: "Должны быть переданы на восстановление Украины"

Министр финансов США Джанетт Йеллен сообщила, что США не могут изъять активы роSSийского Центробанка, которые они заморозили из-за вторжения оккупантов в Украину.

Ее слова прокомментировал экономический эксперт Александр Леменов.

США были заморожены активы 400 млрд долларов государственного регулятора россии. А буквально вчера я нахожу информацию о том, что в Министерстве финансов США говорят, что довольно сложно юридически взять и перекинуть эти деньги на восстановление Украины.

У меня вопрос. Так зачем вы замораживали активы рф, если не собираетесь отдавать их Украине?

Безусловно, юридически надо это доказать и подписать документы. Что тут доказывать по факту? Не видно, кто на кого напал? Или им повылазило? Это же очевидно!

Естественно, что все замороженные активы россиян должны быть конфискованы, проданы на открытых торгах. И все деньги должны быть переданы на восстановление Украины. Если не будет хватать, то пусть добавляют.

Дело в том, что Украина воюет не только за себя. Мы воюем за демократию и это фактически исторический слом, Украина в нем играет ключевую роль", - прокомментировал Александр Леменов.


Алексей Ионов, politeka.net

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