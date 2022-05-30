Конфискация роSSийских активов в пользу Украины - один из пунктов обсуждения на саммите ЕС

Тема конфискации будет одной из наиболее чувствительных на открывающемся 30 мая саммите ЕС, информирует ZN.ua.

Конфискация роSSийских активов в пользу Украины - один из пунктов обсуждения на саммите ЕС
© Pixabay

По настоянию председателя Европейского совета Шарля Мишеля возможность конфискаций изучается, сообщил журналистам информированный источник на условиях анонимности.

По его мнению, вопрос конфискации деликатный, поскольку подразумевает учет национального права государств-членов ЕС, европейского права и международного права.

Он также отметил, что для некоторых государств-членов Евросоюза юридически это деликатный, почти невозможный шаг, но возможный для других.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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