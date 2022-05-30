Конфискация роSSийских активов в пользу Украины - один из пунктов обсуждения на саммите ЕС

По настоянию председателя Европейского совета Шарля Мишеля возможность конфискаций изучается, сообщил журналистам информированный источник на условиях анонимности.

По его мнению, вопрос конфискации деликатный, поскольку подразумевает учет национального права государств-членов ЕС , европейского права и международного права.