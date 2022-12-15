Ілон Маск продав ще один пакет акцій Tesla на $3,6 мільярда

Генеральний директор Tesla Ілон Маск продав ще близько 22 мільйонів акцій Tesla на суму близько $3,6 млрд. Про це свідчать дані фінансової документації компанії, опублікованої у середу увечері, повідомляє CNBC.

Фото: inforesist.org

Про це свідчать дані фінансової документації компанії, опублікованої у середу увечері, повідомляє CNBC.

Деталі

Згідно з документами, наданими Комісії з цінних паперів і бірж, транзакції відбулися з понеділка по середу цього тижня.

Раніше цього року Маск повідомив мільйонам підписників у соціальних мережах, що після 28 квітня він не планує подальших продажів акцій Tesla.

За даними фінансово-дослідницької компанії VerityData, Маск продав 94 321 акцію цього року за середньою ціною $243,46 за акцію, а доходи до сплати податків склали приблизно $22,93 млрд.

Варто зазначити, що після того, як Маск купив Twitter він сказав тамтешнім співробітникам, що продав акції Tesla, щоб врятувати їхній бізнес.

Цього року акції Tesla впали, а після того, як Маск придбав соцмережу вони впали ще більше.

Акції Tesla в середу впали на 2,6% до $156,80, знизивши ринкову капіталізацію компанії до $495 мільярдів доларів. Станом на закриття в середу акції Tesla впали на 55% з початку року.