8 приватних і один державний банк допомагали гральному бізнесу приховувати кошти від оподаткування
Відмиті таким чином гроші виводилися на "зарплатні" проекти", тобто, цими коштами українцям виплачували зарплати, інформує
Гральний бізнес знайшов, як ховати від держави оборот близько десь 10 млрд грн на місяць, і в цьому йому допомагали 8 приватних і один державний банк. Про це
"Дев'ять банків надавали послугу по міскодінгу (призначення банком суб'єкту господарювання коду категорії, що не відповідає його фактичній діяльності, - ред.) та виводу цих грошей. Якщо спрощено: механізм забезпечував, щоб гроші від гравця потрапили на рахунок казино, але типу «за рекламні послуги» чи щось таке", - пояснив депутат.
"Тобто це була достатньо відкрита для ринку послуга, коли банки чудово усвідомлювали, що вони роблять і яку шкоду наносять бюджету. І, звичайно, брали за це непогані комісійні (3-3.5% за еквайрінг). Плюс різні пропозиції виводу в кеш, USDT і т.і", - додав він.