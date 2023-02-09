8 приватних і один державний банк допомагали гральному бізнесу приховувати кошти від оподаткування

Гральний бізнес знайшов, як ховати від держави оборот близько десь 10 млрд грн на місяць, і в цьому йому допомагали 8 приватних і один державний банк. Про це заяви в перший заступник керівника фінкомітету, народний депутат Ярослав Железняк.

"Дев'ять банків надавали послугу по міскодінгу (призначення банком суб'єкту господарювання коду категорії, що не відповідає його фактичній діяльності, - ред.) та виводу цих грошей. Якщо спрощено: механізм забезпечував, щоб гроші від гравця потрапили на рахунок казино, але типу «за рекламні послуги» чи щось таке", - пояснив депутат.

"Тобто це була достатньо відкрита для ринку послуга, коли банки чудово усвідомлювали, що вони роблять і яку шкоду наносять бюджету. І, звичайно, брали за це непогані комісійні (3-3.5% за еквайрінг). Плюс різні пропозиції виводу в кеш, USDT і т.і", - додав він.