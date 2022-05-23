В РоSSии заканчиваются реактивы для медицинских анализов, материалы для стоматологии и медикаментозного прерывания нежелательной беременности. Какие именно проблемы в сфере медицины постигли жителей страны-агрессора из-за санкций рассказывают роSSийские СМИ .

Провал импортозамещения серьёзно ощущается в медицине. Более 63% сотрудников медлабораторий сообщили о проблемах с поставками реагентов, оборудования и расходных материалов. Это показал опрос, проведенный компанией «Актион медицина».

Респонденты указывают отсутствие и регулярную задержку реактивов и расходных материалов. О перебоях с поставками рассказали 49,2% опрошенных, об их полной остановке — 20%. Только 5,4% не увидели изменений в работе.

Каждая пятая лаборатория РоSSии вовсе осталась без оборудования, реагентов или расходных материалов — поставки туда полностью прекратились.

Жители РоSSии и столицы уже столкнулись с последствиями дефицита. Одна из пациенток московской поликлиники рассказала изданию, что не смогла получить от врача направление на общий анализ крови из-за отсутствия реактивов.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в других медучреждениях. К примеру, общий анализ крови — большую часть игол, пробирок и реагентов лаборатории приобретали за рубежом.

После того, как закончится наличный запас материалов и инструментов у поставщиков, зубные врачи будут в основном удалять зубы и ставить пломбы из силицина и силидонта. Про эстетическую стоматологию врачи рекомендуют забыть навсегда.

"Иглы, перчатки, пломбировочный материал, керамические массы, слепочный материал, расходники для эндодонтии — абсолютно все импортное", - говорит гендиректор медклиники «Аллегро» Владимир Ахутин.

Кроме того, в середине мая стало известно, что в РоSSии возникла нехватка препаратов для медикаментозного аборта на ранних сроках. Это связано с трудностями поставок активного вещества мифепристон. Если в ближайшее время проблема не будет решена, для прерывания беременности россиянки будут вынуждены проходить процедуру выскабливания.

На сегодня, по роSSийским данным, против страны введено 10536 западных санкций. Это абсолютный рекорд в мире.