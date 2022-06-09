РоSSияне заговорили об ухудшении материального положения – опрос

Москвичи больше, чем другие россияне, ожидают дальнейшего ухудшения материального положения, информирует ZN.ua.

РоSSияне заговорили об ухудшении материального положения – опрос
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Согласно результатам опросов общественного мнения о политике, экономике и повседневной жизни россиян, которые провел ФОМ, 37% россиян считают, что их материальное положение за последние месяцы ухудшилось.

Уточняется, что улучшение материального положения в последние месяцы фиксируют 8% россиян (среди молодых – 15%). Ухудшения фиксируют 37% опрошенных, в группах 31-45 и 46-60 лет – по 43%. 55% изменений не отмечают.

Улучшение своего материального положения в ближайший год прогнозируют 26% участников опроса (чаще других – молодые: 42%), ухудшение – 17% (среди москвичей – на 10 пунктов больше). Не ждут изменений 37% россиян.


Середа Елена, ZN.ua





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