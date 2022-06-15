Поверка счетчиков во время действия военного положения не осуществляется: коммунальщики об этом умалчивают

В условиях действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его завершения, поверки средств измерительной техники в Украине не осуществляются. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров "Некоторые вопросы поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного положения" от 5.04.2022, которое обнародовано на "Правительственном портале".

Как следует из постановления, в условиях действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его завершения показания счетчиков, которые должным образом запломбированы, остаются действительными, даже если истек срок их эксплуатации.

"Установить, что положительные результаты периодической, внеочередной поверки и поверки после ремонта законодательно регулируемых средств измерительной техники, заверенные оттиском поверочного клейма на таких средствах или записью с оттиском поверочного клейма в соответствующем разделе эксплуатационных документов и/или оформленные свидетельством о поверке., срок действия которых истек в период военного и чрезвычайного положения и в течение месяца после его прекращения или отмены, остаются действительнsvb на период военного и чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены по всей территории Украины, либо в отдельных ее местностях", - говорится в постановлении.

При этом, часть коммунальщиков еще до постановления Кабмина отказалась от поверки счетчиков во время военного положения. Так, например, КП "Хмельницкводоканал", еще с 4 марта пообещал не звонить по телефону и не осуществлять визиты к потребителям для замены счетчиков, у которых завершился срок поверки.

"Сделали мы это сознательно во избежание лишнего напряжения в обществе. Единственное исключение — это личное обращение потребителя. Это он может сделать устно или через письменное заявление. Кроме того, он должен предварительно сообщить об этом председателю правления ОСМД, ответственному лицу, дежурным по дому"., - отметили в "Хмельницкводоканале".

В то же время, можно найти и сообщения, из которых очевидно, что предприятия, предоставляющие соответствующие услуги, просто избегают упоминания об указанном постановлении.

Так, например, на сайте "Полтаваоблэнерго" можно найти сообщение , из которого следует, что целью отсрочки поверки счетчиков является не постановление Правительства, а добрая воля предприятия, стремящегося обеспечить потребителей временем, достаточным для проведения поверки, после прекращения или отмены военного положения.

При этом счетчики, которые были демонтированы на поверку, компания ставить обратно не собирается на все время действия военного положения, и будет начислять потребителям по среднемесячным (за последние три месяца) объему потребления.

Однако есть предприятия, которые не просто умалчивают о существовании постановления Кабмина, а предлагают своим потребителям пройти поверку счетчиков во время войны.

Так, на сайте "Киевводоканала" можно найти сообщения, что поверки счетчиков продолжаются.

"Наши контролеры находятся на рабочих местах и готовы к выездам", - сообщает "Киевводоканал" в сообщении от 2 мая 2022 года "О поверке счетчиков во время войны".

Еще дальше пошел столичный коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса", который во время войны рассылает сообщения о снятии счетчика с учета и сообщает о необходимости прохождения поверки.