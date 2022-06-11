Доллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее время

Уже в ближайшее время в Украине доллар вырастет значительно выше 40 гривен. Доллар по 45 гривен – перспектива ближайшего полугодия. К концу 2022 года курс валют будет примерно таким.

Почему так произойдет, и какую роль в этом сыграло повышение учетной ставки НБУ, рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Недавно Нацбанк Украины поднял учетную ставку с 10 до 25%. Многие аналитики считали, что учетную ставку повысят, однако мало кто предполагал, что она станет выше сразу в 2,5 раза. В НБУ объяснили такой прыжок тем, что инфляция в стране пока и не думает останавливаться. А потому незначительное повышение учетной ставки не сделало бы гривну более привлекательной для инвесторов. Однако при нынешнем повышении в Украине, кроме доллара и евро, появилось еще пару привлекательных инструментов для инвестиций: облигации госзайма и депозиты в гривнах.

И на те, и на другие благодаря повышению учетной ставки НБУ поднимут процентные ставки сделают их не просто инструментом сохранения денег, но и инструментом получения дохода от вложенного капитала.

Вместе с тем, это должно было уменьшить давление на национальную валюту и сместить центр притяжения инвесторов с доллара на гривну. Собственно, так и произойдет, считает Андрей Шевчишин. Но при этом курс доллара также подрастет на те же 25%.

"Почем население сегодня может купить доллар? По 36 грн. Допустим, обежали обменники, выстояли в очередях и купили. Прибавляем 25%, получаем курс 45 грн. То есть фактически покупка доллара, и размещение в ОВГЗ или депозите – одно и то же, при этом гарантии размещения сейчас 100%", - заявил аналитик.

Фактически можно сказать, что финансовая система страны – это сообщающиеся сосуды. И если где-то уровень повышается, то он повысится и во всей системе. То есть, реальный курс доллара – это ныне существующий курс плюс еще четверть (как раз величина учетной ставки).

Шевчишин говорит, что он прогнозировал доллар по 45 гривен еще до повышения учетной ставки.

"У меня был прогноз 45 грн за доллар до конца года с последующим укреплением, когда пойдут инвестиции. Но с этим вопросом сейчас не спешат, и переводить замороженные активы РоSSии не торопятся", - сокрушается аналитик.

Поэтому пока реальной почвы для укрепления гривны не видно.

Напомним, при этом СЕО ПриватБанка Герхард Беш считает, что доллара по 50 гривен в Украине не будет. Ну, по крайней мере – пока не будет.