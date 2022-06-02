Финсектор рекордно ухудшил оценку рисков и состояния (опрос)

В мае 2022 года руководители крупнейших банков и небанковских финансовых учреждений Украины существенно ухудшили свои оценки текущего состояния финансового сектора. Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках финсектора» за май 2022 года.

Финсектор рекордно ухудшил оценку рисков и состояния (опрос)
Фото: rbc.ua

Результаты опроса

88% топ-менеджеров сообщили, что ситуация в финсекторе ухудшилась за последние шесть месяцев. Это более чем вдвое худший баланс ответов, если сравнить с периодом начала коронакризиса.

Подавляющее большинство руководителей финучреждений ожидают дальнейшего ухудшения состояния финансового сектора в следующие шесть месяцев, лишь 9% опрошенных прогнозируют его улучшение.

94% оценили уровень риска в финансовом секторе как высокий или очень высокий.

В то же время, общая оценка устойчивости финансового сектора к значительным негативным событиям почти не изменилась по сравнению с концом 2021 года. Почти половина финучреждений оценивали ее как среднее. Доля опрошенных, считавших устойчивость финсектора высокой или очень высокой, даже несколько возросла.

Главные источники риска

Все респонденты отметили главным источником риска войну с Россией.

Среди наиболее крупных источников риска преобладали макроэкономические факторы: уровень инфляции, обменного курса, динамика притока инвестиций, стоимость активов и качество залога.

Среди основных угроз остался фактор мошенничества и кибернетических угроз — он на шестом месте. В то же время фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы, лидировавший с 2018 года, даже не попал в десятку крупнейших источников риска.

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