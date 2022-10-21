В Україні рекордно подорожчали яйця: ціна десятка у жовтні перевищила 80 грн

В Україні рекордно подорожчали яйця. Вартість десятка в одній із торгових мереж досягла максимуму та перевищила 80 грн. В Антимонопольному комітеті України звернули увагу на ситуацію, що склалася на продовольчому ринку. Наголошено, що стрімке зростання цін може і не мати об'єктивних підстав.

У прес-службі АМКУ повідомили, що основний показник, який характеризує зміни рівня вартості товарів та послуг – індекс споживчих цін. За даними Держстатату, протягом лютого-травня 2022 року він свідчив про падіння цін на яйця. Проте з першого місяця літа він почав зростати. Минулого місяця підвищення ціни яєць становило 54% ??- вони за рік подорожчали вдвічі.

Так, у мережі супермаркетів "Сільпо" встановлено "захмарні" ціни на яйця. Десяток від ТМ "Квочка" коштуватиме 83,49 грн. Йдеться про добірні яйця розміру XL.

Аналітики відзначили серед причин подорожчання яєць:

підвищення цін на корми;

збільшення витрат на енергоносії;

витрати на оплату праці;

подорожчання ветеринарних препаратів.

Представники Антимонопольного комітету України нагадали про прискорення інфляції, зростання курсу валют, порушення логістичних процесів та роботи підприємств через повномасштабну війну. Економіка країни переживає гостру кризу. Однак стан справ не такий поганий, як міг бути.

"Підвищення цін на курячі яйця може і не мати об'єктивних підстав, навіть враховуючи всі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць", - зазначили в АМКУ.

Експерти нагадали, що цього сезону ціни на ринку кормів залишаються досить низькими - через заблоковані морські порти в Україні спостерігається надлишок зерна.

У Комітеті немає даних, що обґрунтовують об'єктивне подорожчання яєць за три місяці на цілих 54%. Фахівці наголосили, що зайнялися вивченням питання та встановлюють причини рекордного зростання цін на продукт.

Нагадаємо, що в уряді спрогнозували стабілізацію цін на продукти. У Кабміні пообіцяли зниження вартості яєць.