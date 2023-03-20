Котирування UBS рекордно впали після поглинання Credit Suisse

Акції швейцарського банку UBS впали на 16% — до 14,38 швейцарського франка за папір на торгах Швейцарської фондової біржі (SIX) на 11:25. Падіння котирувань банку стало найбільшим із вересня 2008 року.

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Падіння акцій Вартість акцій швейцарського банку Credit Suisse впала на 62,4%, до 0,7 швейцарського франка за папір, свідчать дані торгів.

На 12:15 падіння акцій UBS сповільнилося до 8,8%, а ціна відновилася до 15,61 швейцарського франка. Папери Credit Suisse на цей момент знижувалися на 60,89% — до 0,73 швейцарського франка. Причина падіння акцій

Масові розпродажі в акціях швейцарських банків почалися на тлі повідомлення про те, що UBS купив Credit Suisse. У заяві UBS сказано, що операція відбулася на умовах виплати по 0,76 швейцарського франка за акцію Credit Suisse, тобто загальна сума становила 3 млрд франків ($3,24 млрд).