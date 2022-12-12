Ціни на каву в Україні рекордно зросли

В Україні стрімко зростають ціни на каву. Причому вартість цього продукту постійно підвищується ще з березня нинішнього року.

В Україні стрімко зростають ціни на каву: де продукт коштує дешевше

Про те, як зросли ціни на каву, розповіла hvylya, посилаючись на дані порталу minfin.

Ціни на каву іноді ситуативно трохи знижуються, але загалом тенденція до їхнього підвищення тримається ще з січня нинішнього року, тобто проявилася ще до початку війни. Причому вартість кави зростає щомісяця.

Зокрема, грудень ще навіть не досяг середини, а ціни на каву вже відчутно зросли порівняно з листопадовими. Так, великі торгові мережі оновили цінники на цей продукт, і вони виявилися в середньому на півтори гривні дорожчими, ніж у листопаді. Так, листопадова ціна на 120-грамову пачку кави торгової марки Nescafe Gold становила в середньому 144,68 грн. А вже на кінець першої декади грудня вона зросла до 146,08 грн.

Найдешевше цю каву зараз можна купити у Novus. Там вона коштує 125 гривень. В Auchan за таку ж упаковку доведеться віддати 138,90 грн, у Metro - 155,41, а в MegaMarket - 165 грн.

В Україні стрімко зростають ціни на каву: де продукт коштує дешевше

За 9 місяців, починаючи з березня нинішнього року, коли кава стала активно і невпинно зростати в ціні, вартість такої упаковки зросла приблизно на 38 гривень або на 35%.

Нагадаємо, аналітики підрахували, скільки хвилин знадобиться в середньому працювати, щоб заробити на чашку кави у різних країнах. Виявилося, що найшвидше можна заробити на чашку кави в Люксембурзі, Андоррі, Австралії та Швейцарії. Там працівникові із середнім заробітком знадобиться лише 8-9 хвилин. А ось у Шрі-Ланка, Індонезії та Нігерії працівникові доведеться неабияк попітніти, щоби заробити на чашку кави. Зокрема, в Нігерії треба буде невпинно працювати понад дві години (135 хвилин).

Україна у цьому рейтингу зі 102 країн посіла 69 місце. У нас на чашку кави доведеться працювати 35 хвилин. Цікаво, що у Бразилії та Колумбії, звідки каву постачають для всього світу, також доведеться за чашку цього напою працювати 32 хвилини та 38 хвилин відповідно.


Марченко Любов, Тудей





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