Доллар по 40 и резкий скачок цен: в Верховной Раде предупредили об ухудшении ситуации с курсом валют

НБУ, Нацбанк, доллар

Несмотря на то, что НБУ зафиксировал курс валют на уровне 29,25 грн за доллар в обменниках наблюдаем значительно более сложную ситуацию.

Курс 40 грн за доллар — лишь вопрос лишь времени. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"Не хочу нагонять пессимизм, но курс валюты сегодня видели?
37 доллар, 39 евро. Это результат заблокированного экспорта и …нехватки денег, которая благополучно покрывается эмиссией Нацбанка. И обвинять их тут не надо. Как ещё покрывать разрыв?", — констатирует нардеп.

Железняк также раскрыл сроки резкого скачка курса: "Говорят сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого. Значит скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос лишь времени. Причём недель".

Валюта, доллары, евро

Также нардеп объяснил, как скачок доллара скажется на ценах.

"Думаю не надо пояснять, что с ростом курса вырастет все от цены на топливо до цены на хлеб. И все мы заплатим больше. Именно поэтому инфляцию называют налогом на бедность", — предупредил Железняк.


Тарас Галушко, politeka.net

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