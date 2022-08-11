Криза в Росії: у РФ заговорили про дефіцитний держбюджет через ціни на нафту

Рублева ціна Urals стала обтяжливою для бюджету.

Криза в Росії: у РФ заговорили про дефіцитний держбюджет через ціни на нафту
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Менше, ніж за два тижні серпня, російська нафта подешевшала на 17%, що обумовлено падінням цін на світовому ринку. Для Росії така тенденція є критичною, оскільки якщо вона збережеться, то «до кінця з профіцитного бюджет може стати дефіцитним». Про це пишуть росЗМІ.

При цьому вартість російську нафту Urals опустилася до значень початку року, закріпившись нижче 4 тис. руб. за барель.

"Це змусить владу піти на ослаблення рубля, що в поєднанні з відновленням імпорту поверне курс долара до 70-80 руб./$", - прогнозує російський Коммерсант.


Олена Середа, ZN.ua





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