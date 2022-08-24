"Відмовтесь та попросіть інші": НБУ показав гривні, які в жодному разі не можна приймати

гроші, гривня, пачка грошей

Нацбанк України попередив про небезпеку потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану, з територій, які перебувають в тимчасовій окупації.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків.

«Тож ми просимо і бізнес, і громадян бути уважними. Такі банкноти – пофарбовані, розрізані або з отворами – не потрібно приймати під час готівкових розрахунків», - підкреслили в Нацбанку.

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В НБУ підкреслили, якщо під час розрахунків вам пропонують пофарбовані, розрізані або з отворами банкноти, у жодному разі їх приймати не можна.

«Адже вони перестали бути платіжним засобом. Відмовтесь та попросіть інші. Доречним також буде повідомити про розповсюджувачів таких банкнот Національній поліції України, щоб зупинити дії зловмисників», - наголосили в НБУ, додавши, що пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають.

Також Нацбанк показав, як можуть виглядати банкноти, що навмисно пошкоджені банками.

«У випадку, якщо банк не має можливості вивезти готівку, враховуючи бойові дії чи їх можливу загрозу, він повинен здійснити пошкодження готівки, щоб привести банкноти в неплатіжний стан», - йдеться у поясненні, навіщо це робиться.

Також українців попередили, що окрім просвердлювання, існує ще методи навмисного пошкодження банкнот. Серед них обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення; пошкодження спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

Додамо, що у коментарях до повідомлення українці скаржаться, що Нацбанк зробив це попередження з запізненням.

«А чому ж банкомат біля відділення банку видає такі гроші? Батьки пенсію знімали - всі такі купюри!», «Пів року війни, а НБУ тільки почало інформувати людей...Роздуплилися чи я помиляюся?», «Не минуло й тижня після моєї скарги – і НБУ нарешті випустив офіційний прес-реліз», - скаржаться українці.


Катерина Петренко, politeka.net





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