FT: РоSSию навсегда выгонят с мирового энергетического рынка, когда Европа откажется от ее газа и нефти

Вполне возможно, что РоSSия навсегда лишится доступа к глобальному энергетическому рынку, если Европа сможет отказаться от импорта роSSийского газа и нефти. Европейские страны ищут новые источники энергоносителей после того, как армия Владимира Путина вторглась в Украину 24 февраля.

ЕС пообещал сократить импорт роSSийского газа на две трети до конца года, а также предложил запретить все закупки нефти из РФ . Об этом пишет Financial Times , напоминая, что в 2021 году ЕС купил треть необходимого газа именно у роSSийских компаний.

Исполнительный директор австралийской нефтегазовой компании Woodside Мэг О'Нилл считает, что европейцам понадобится время, чтобы избавиться от зависимости от роSSийских энергоносителей. Но когда они это сделают, пути уже не будет.

«Европейцы после второй мировой войны думали, что войны на европейской земле уже не будет никогда. Думаю, происходящее сейчас настолько шокирует их, что их уже нельзя будет успокоить и убедить покупать энергоносители у РоSSии в будущем», - сказала О'Нилл.