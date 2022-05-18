FT: РоSSию навсегда выгонят с мирового энергетического рынка, когда Европа откажется от ее газа и нефти
В компаниях Chevron и Woodside ожидают, что изгнание Москвы пойдет на пользу американским и австралийским производителям, информирует
Вполне возможно, что РоSSия навсегда лишится доступа к глобальному энергетическому рынку, если Европа сможет отказаться от импорта роSSийского газа и нефти. Европейские страны ищут новые источники энергоносителей после того, как армия Владимира Путина вторглась в Украину 24 февраля.
ЕС пообещал сократить импорт роSSийского газа на две трети до конца года, а также предложил запретить все закупки нефти из РФ. Об этом пишет
Исполнительный директор австралийской нефтегазовой компании Woodside Мэг О'Нилл считает, что европейцам понадобится время, чтобы избавиться от зависимости от роSSийских энергоносителей. Но когда они это сделают, пути уже не будет.
«Европейцы после второй мировой войны думали, что войны на европейской земле уже не будет никогда. Думаю, происходящее сейчас настолько шокирует их, что их уже нельзя будет успокоить и убедить покупать энергоносители у РоSSии в будущем», - сказала О'Нилл.
Она напомнила о многочисленных спорах по поводу темпов отказа Европы от роSSийских газа и нефти. Но при этом решительность ЕС достаточно твердая. Производители сжиженного газа в Австралии ожидают усиления спроса из стран Восточной Азии на фоне того, как глобальные цепи поставки будут пытаться приспособиться к изгнанию РоSSии. Направить поток нефти и угля на другие рынки из-за геополитического напряжения легче, чем в случае сжиженного газа. О'Нилл объяснила это трудностью транспортировки на большие дистанции. Это означает, что сжиженный австралийский газ не сможет заменить роSSийский газ в Европе.