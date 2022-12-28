США та партнери стикаються з кількома проблемами, намагаючись надати Україні енергообладнання – CNN

Сполучені Штати Америки та їхні партнери стикаються з кількома випробуваннями в процесі надання Україні допомоги з метою забезпечення населення електроенергією та опаленням протягом зими. Про це пише CNN із посиланням на американського чиновника.

Співрозмовник видання розповів, що перша така проблема полягає у відсутності достатньої пропозиції щодо потрібного обладнання у світі. Міжнародна спільнота намагається вирішити питання поставок, і США , зокрема, співпрацюють з приватним сектором, щоб скоротити нестачу техніки.

Інша проблема пов’язана з тим, що деяке більш дороге обладнання, яке використовується у Штатах, несумісне з українською енергосистемою. За словами чиновника, предмети розраховані на роботу в іншій частоті. Адже в США частота змінного струму в мережі становить 60 герц, а в Україні та Європі – 50 герц.

Крім того, за словами представника Сполучених Штатів, російські обстріли енергетичної інфраструктури України значно ускладнили захист і відновлення мережі. З’явилося набагато більше місць, у яких система може вийти з ладу. У Вашингтоні сподіваються, що додаткові засоби протиповітряної оборони від партнерів допоможуть захистити від знищення енергообладнання, яке передається Заходом.