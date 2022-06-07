Стало известно, за сколько роSSийские оккупанты скупают мелитопольскую черешню

РоSSийские оккупанты за копейки скупают мелитопольскую черешню у фермеров. Некоторые из них отбирают у местных ягоды насильно, а кто-то обещает заплатить за черешню, но позже.

Килограмм за 10 грн: стало известно, за сколько роSSийские оккупанты скупают мелитопольскую черешню

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в одном из сел Мелитопольского района роSSийские военные провели собрание и заявили, что готовы выкупить всю черешню по 10 гривен за кг, но не больше.

"Они ограбили фермеров уже тем, что вывозили зерно из их хранилищ, из элеваторов. Этот грабеж они почти завершили. Что касается непосредственно ягод, то из-за того, что большое количество выращивается непосредственно малыми фермерами, им сложно ограбить их всех, потому что это множество дворов и их надо еще как-то срывать с деревьев. Поэтому они копейки готовы платить за то, что ягоды снимут с дерева", - рассказал Федоров.

Килограмм за 10 грн: стало известно, за сколько роSSийские оккупанты скупают мелитопольскую черешню

Оккупанты уже разворовали государственное предприятие "Опытное хозяйство "Мелитопольское", которое занималось выращиванием фруктов на территории Мелитопольского района, в частности, черешни. Там они поставили своего руководителя, который является представителем спецслужб.

РоSSияне, которые оккупировали Запорожскую и Херсонскую области, вывозят оттуда все овощи и ягоды, в том числе клубнику, черешню, огурцы, капусту.

Фермеры в отчаянии, так как они трудились над своими огородами, вкладывали средства и силы, однако теперь остаются ни с чем.

Ранее сообщалось, что в сети супермаркетов "Сильпо" нашли замену мелитопольской черешне.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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