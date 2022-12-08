Польський політик пропонує обмежити експорт продуктів харчування з України: що стало причиною пропозиції

Країна переповнена українськими товарами.

ЄС має переглянути свою угоду про вільну торгівлю з Україною та запровадити обмеження на імпорт деяких харчових продуктів. Про це заявив у середу членам польського парламенту, єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, пише POLITICO.

Коментарі польського комісара суперечать офіційній позиції ЄС про те, що необмежений експорт продовольства з України має важливе значення для допомоги зруйнованій війною економіці країни. З моменту вторгнення російських військ у лютому вони окупували та замінували сільськогосподарські угіддя, викрали врожай і бомбардували зернові склади та порти.

В останні місяці експорт української продукції здійснювався в обмеженій кількості через традиційний чорноморський експортний маршрут. Брюссель відкрив альтернативний наземний шлях до ЄС, коли в травні запустив так звані смуги солідарності, а в червні підписав угоду з Києвом про призупинення всіх імпортних мит на українські товари на один рік.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Глобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRIГлобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRI
Українцям відключатимуть електроенергію до кінця березня: які графіки введутьУкраїнцям відключатимуть електроенергію до кінця березня: які графіки введуть
Названо супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекаутуНазвано супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекауту
Німеччина надасть Україні грант на €200 млн: на що підуть грошіНімеччина надасть Україні грант на €200 млн: на що підуть гроші
Чому Binance не вийшла з Росії. Пояснення топменеджера криптобіржіЧому Binance не вийшла з Росії. Пояснення топменеджера криптобіржі
Блок рекламы


Похожие новости
Експорт до ЄС: у українських постачальників виникли проблеми через санкціїЕкспорт до ЄС: у українських постачальників виникли проблеми через санкції
Ціни на квартири у грудні: скільки коштує первинне та вторинне житло в різних областях УкраїниЦіни на квартири у грудні: скільки коштує первинне та вторинне житло в різних областях України
Іспанія надасть 4,5 мільйона євро на енергетичну підтримку УкраїниІспанія надасть 4,5 мільйона євро на енергетичну підтримку України
Фінляндія надала допомоги енергосектору України на чотири мільйони євроФінляндія надала допомоги енергосектору України на чотири мільйони євро
«Зерно з України»: Італія виділила на українську продовольчу ініціативу 2 мільйони євро«Зерно з України»: Італія виділила на українську продовольчу ініціативу 2 мільйони євро
США виділили додаткові $4,5 млрд грантів для бюджетної підтримки УкраїниСША виділили додаткові $4,5 млрд грантів для бюджетної підтримки України
Болгарія домовилася з російським «Лукойлом» про експорт нафти в ЄС попри ембаргоБолгарія домовилася з російським «Лукойлом» про експорт нафти в ЄС попри ембарго
Пенсійний фонд України з 1 грудня перерахує пенсії: що змінитьсяПенсійний фонд України з 1 грудня перерахує пенсії: що зміниться
Держборг України: скільки українці винні в перерахунку на кожного громадянина та комуДержборг України: скільки українці винні в перерахунку на кожного громадянина та кому
Норвегія дає майже $200 мільйонів на закупівлю газу для УкраїниНорвегія дає майже $200 мільйонів на закупівлю газу для України
Последние новости
Подгружаем последние новости