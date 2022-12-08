Польський політик пропонує обмежити експорт продуктів харчування з України: що стало причиною пропозиції

ЄС має переглянути свою угоду про вільну торгівлю з Україною та запровадити обмеження на імпорт деяких харчових продуктів. Про це заявив у середу членам польського парламенту, єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, пише POLITICO.

Коментарі польського комісара суперечать офіційній позиції ЄС про те, що необмежений експорт продовольства з України має важливе значення для допомоги зруйнованій війною економіці країни. З моменту вторгнення російських військ у лютому вони окупували та замінували сільськогосподарські угіддя, викрали врожай і бомбардували зернові склади та порти.

В останні місяці експорт української продукції здійснювався в обмеженій кількості через традиційний чорноморський експортний маршрут. Брюссель відкрив альтернативний наземний шлях до ЄС, коли в травні запустив так звані смуги солідарності, а в червні підписав угоду з Києвом про призупинення всіх імпортних мит на українські товари на один рік.