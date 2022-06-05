В Херсонской области оккупанты «отжимают» региональные АЗС

Оккупационные власти в Херсонской области насильственно забирают у частных местных предпринимателей региональные автозаправочные станции, чтобы на них продавать завезенное из Крыма горючее. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор между «Гауляйтером» Геническим Геннадием Сиваком и так называемым советником «председателя» Крыма Рустемом Ниметуллаевым.

«Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам «спецоперации» можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем», – предлагает Ниметуллаев Сиваку.

«Гауляйтер» Геническа с радостью согласился на предложение, но переживает, чтобы «бабло из-под носа не украли…», потому что не хочет остаться без дополнительного «заработка».