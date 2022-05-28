Дефицит соли в Украине: в Одесской области предложили решение

Местные ученые призвали разрабатывать месторождения, находящиеся на территории области, информирует ZN.ua.

Дефицит соли в Украине: в Одесской области предложили решение
© Новости Донбасса

В Одесской области рассказали, как можно избавиться от дефицита соли в Украине, который возник из-за войны против РФ. Там предлагают разрабатывать альтернативные месторождения, расположенные на территории области. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на профессора кафедры общей геологии Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Владимира Кадурина.

По словам ученого, оптимальным вариантом замены соли из Артемовска и Славянска может стать продукт из Измаильского месторождения. Его запасы составляют около 4 млрд. тонн и могут обеспечить потребности Украины на тысячи лет вперед. Глубина залегания соли в месторождении составляет более 100 метров.

«Оно вполне может заменить Артемовское и Славянское. Если ситуация в районе Соледара будет продолжительное время оставаться такой же, то нужно разрабатывать Измаильское месторождение», – сказал Кадурин.

Напомним, что в последние недели в Украине наблюдается дефицит соли. Это связано с тем, что Государственное предприятие «Артемсоль» в Соледаре Донецкой области временно прекратило свою работу из-за постоянных обстрелов со стороны роSSийских оккупантов. Оно обеспечивало около 90% добычи соли в Украине. В настоящее время в стране работает только солеварня в Дрогобыче, но ее мощностей не хватает для обеспечения даже Львовской области.


Александр Кричковский, ZN.ua

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