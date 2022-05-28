Дефицит соли в Украине: в Одесской области предложили решение
Местные ученые призвали разрабатывать месторождения, находящиеся на территории области, информирует
В Одесской области рассказали, как можно избавиться от дефицита соли в Украине, который возник из-за войны против РФ. Там предлагают разрабатывать альтернативные месторождения, расположенные на территории области. Об этом сообщает
По словам ученого, оптимальным вариантом замены соли из Артемовска и Славянска может стать продукт из Измаильского месторождения. Его запасы составляют около 4 млрд. тонн и могут обеспечить потребности Украины на тысячи лет вперед. Глубина залегания соли в месторождении составляет более 100 метров.
«Оно вполне может заменить Артемовское и Славянское. Если ситуация в районе Соледара будет продолжительное время оставаться такой же, то нужно разрабатывать Измаильское месторождение», – сказал Кадурин.
Напомним, что в последние недели в Украине наблюдается дефицит соли. Это связано с тем, что Государственное предприятие «Артемсоль» в Соледаре Донецкой области временно прекратило свою работу из-за постоянных обстрелов со стороны роSSийских оккупантов. Оно обеспечивало около 90% добычи соли в Украине. В настоящее время в стране работает только солеварня в Дрогобыче, но ее мощностей не хватает для обеспечения даже Львовской области.