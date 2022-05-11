Оккупанты заблокировали транспортировку газа потребителям Донетчины и Луганщины

РоSSийские оккупанты несанкционированно перекрыли краны магистрального газопровода "Шебелинка-Новопсков", которым осуществлялась транспортировка в газопроводы Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Сегодня утром Газпром на территории РоSSии прекратил транспортировку с РоSSии до точки «Сохрановка». Кроме того, на оккупированных территориях Украины несанкционированно были перекрыты краны МГ «Шебелинка – Новопсков», по которому происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей. Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей", - написал он в фейсбуке.

Макогон подчеркнул, что власти РФ несут полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий.

Напомним, вчера, 10 мая, роSSийская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку. В результате был перебит магистральный газопровод.

Ранее также сообщалось, что с 1 мая потребителям Луганской области подавали неодорирован газ, без специфического резкого запаха.