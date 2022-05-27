Мука и крупы в Украине стремительно дорожают: какие области лидируют по ценам

Основные продовольственные товары в Украине стремительно дорожают. За последний месяц лидерами по росту цен стали мясо, молочные продукты, молоко и овощи. Но особенно выросли в цене мука и крупы.

Мука и крупы в Украине стремительно дорожают: какие области лидируют по ценам

Анализ цен в Украине показал, что рекордсменами по росту цен на основные продовольственные товары в Украине стали Херсонская, Черкасская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области, где скачок произошел на 10,3-13,1%.

В Тернополе и Сумах больше всего подорожали свинина, гречка и просо. В Херсонской и Хмельницкой областях – сахар, пшеничная мука, курятина. На Житомирщине и Закарпатье выросли цены на просо и молочные продукты.

В целом по Украине цены на пшеничную муку выросли на 17%, гречневую крупу – на 27%, на просо – на 35%.

Мука и крупы в Украине стремительно дорожают: какие области лидируют по ценам

С начала войны также заметно выросли цены на свинину (10%), молоко (9%), сливочное масло (12%), сахар (7%) и растительное масло (13%).

Основными причинами повышения цен на продукты стали растущие мировые цены на продовольствие и энергоносители, вызванные масштабными инфраструктурными разрушениями, увеличением затрат на логистику, сбоями в операционной деятельности и поставках в Украину.

Ранее сообщалось, что будет с ценами на соль в Украине, после того как продукт начали массово раскупать.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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