В Луганской области заканчиваются запасы газа в магистральных трубах, - глава ОВА
"Мы еще продержимся где-то два месяца на тех остатках, которые есть".
Запасов газа в больших магистральных трубах Луганщины хватит примерно на два месяца. После этого газоснабжение области будет прекращено.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время телемарафона, сообщает РБК-Украина.
"Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область. Мы еще продержимся где-то два месяца на остатках, которые есть в трубах больших магистральных", - рассказал Гайдай.
Он отметил, что газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах и части сел области.
"Не можем уже говорить о том, что все населенные пункты с газом, буквально некоторые микрорайоны и часть некоторых сел", - добавил глава ОВА.
При этом восстановить уничтоженную инфраструктуру невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов.
Напомним, ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко предупредил жителей Донетчины об отключении газа из-за действий оккупантов.