В Луганской области заканчиваются запасы газа в магистральных трубах, - глава ОВА

"Мы еще продержимся где-то два месяца на тех остатках, которые есть".

Запасов газа в больших магистральных трубах Луганщины хватит примерно на два месяца. После этого газоснабжение области будет прекращено.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область. Мы еще продержимся где-то два месяца на остатках, которые есть в трубах больших магистральных", - рассказал Гайдай.

Он отметил, что газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах и части сел области.

"Не можем уже говорить о том, что все населенные пункты с газом, буквально некоторые микрорайоны и часть некоторых сел", - добавил глава ОВА.

При этом восстановить уничтоженную инфраструктуру невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов.

Напомним, ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко предупредил жителей Донетчины об отключении газа из-за действий оккупантов.