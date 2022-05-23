На деоккупированных частях Харьковской области начинают работу мобильные отделения Укрпошты - ОП

В освобожденных населенных пунктах Харьковщины начинают работу мобильные пункты Укрпошты.

Там можно получить пенсии и гуманитарную помощь, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко по итогам рабочей поездки в регион, информирует Апостроф .

"В населенных пунктах, освобожденных от оккупантов, часто нет транспортного сообщения, разрушена инфраструктура, усложнен процесс обслуживания банкоматов. Мобильные почтовые отделения позволяют упростить доступ к услугам", – написал он.

В частности, в деоккупированных селах Малая Рогань и Ольховка впервые за несколько месяцев местные жители начали получать пенсии. Такие выплаты запланированы во всех деоккупированных селах и городах, подчеркнул Тимошенко.

Также он посетил город Чугуев, освобожденный от оккупантов в начале марта. В ходе боев в городе разрушены два моста через Северский Донец.

"Для того, чтобы обеспечить сообщение, сейчас обустроены переправы. На одном мосту есть пешеходный переход, на другом – обустроенный объезд. В настоящее время разрабатывается проектная документация. Как только военные разрешат – начнется строительство новых мостов", - отметил Тимошенко.

Кроме этого, пострадали детские сады, школы, больницы, промышленные предприятия. Также в городе полностью разрушены три многоквартирных дома и 15 частных. Частично повреждены 177 домов.

Планы аварийного обновления населенных пунктов области уже разрабатываются, заявил заместитель руководителя Офиса Президента.

"Сейчас работают комиссии, делают акты, и мы будем восстанавливать окна, кровли", – рассказал он.

Тимошенко добавил, что в первую очередь планируют расселить тех, чьи дома были полностью разрушены. Разрабатывается план использования и перестройки гостиниц и сооружения новых домов.