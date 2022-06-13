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2022-06-13
Энергоатом контролирует работу Запорожской АЭС, хотя она находится под оккупацией врага - Петр Котин
Только недоумок считает, что Росатом получит Запорожскую АЭС, заявляет глава Энергоатома, информирует
Запорожской АЭС, захваченной роSSийскими оккупантами, причинен ущерб около 40 миллиардов гривен (почти 1,4 миллиарда долларов). Об этом сообщил в интервью
"Это уничтоженные при обстрелах и пожарах корпуса, поврежденное оборудование на Запорожской АЭС, а также потери от вынужденного сокращения производства электроэнергии», — подчеркнул он.
Юлия Мельничук, ZN.ua