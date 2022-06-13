Энергоатом контролирует работу Запорожской АЭС, хотя она находится под оккупацией врага - Петр Котин

Запорожской АЭС, захваченной роSSийскими оккупантами, причинен ущерб около 40 миллиардов гривен (почти 1,4 миллиарда долларов). Об этом сообщил в интервью Ліга. Бізнес глава украинского «Энергоатома» Петр Котин.

"Это уничтоженные при обстрелах и пожарах корпуса, поврежденное оборудование на Запорожской АЭС, а также потери от вынужденного сокращения производства электроэнергии», — подчеркнул он.