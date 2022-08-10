Дніпропетровська компанія отримала під час війни рекордну суму із держбюджету

Компанії «Будінвест інжиніринг» та її постачальник будматеріалів «Автомагістраль 2016» за час війни отримали із державного бюджету в сумі 1,2 мільярди гривень за експлуатаційне утримання доріг Дніпропетровської області, пишуть « Наші гроші » із посиланням на дані порталу «Spending».

За даними видання, лише в період із початку травня до кінця липня Департамент ЖКГ і будівництва Дніпропетровської ОДА перерахував «Будінвест інжиніринг» 1,03 мільярди гривень. При цьому про які саме роботи йшла мова, не відомо, і якщо зазвичай експлуатаційне утримання передбачає ремонт невеликих ділянок, ямковий ремонт, заміну знаків тощо, то в умовах війни воно може включати в себе і ремонт мостів.

При цьому виплати цій фірмі у п’ять-шість разів перевищують кошти, які отримували під час війни будь-які інші компанії. У тому числі і тим, з якими президент Володимир Зеленський у липні обговорював відновлення об’єктів інфраструктури в умовах війни – «Автомагістраль-Південь», «Онур» та «Автострада».

Водночас на другому місці за виплатами опинилось ТОВ «Автомагістраль 2016» — 197 млн грн. Компанія раніше не отримувала дорожніх підрядів, але знаходиться у тісних господарських стосунках з «Будінвест інжинірингом». Зокрема впродовж 2020-2021 роках «Автомагістраль 2016» поставила йому будівельні матеріали на 150 млн грн.

«Наші гроші» зазначають, що ТОВ «Будінвест інжиніринг» було засноване у 2015 році, невдовзі після того як Валентин Резніченко вперше став керівником Дніпропетровської ОДА, а його радником став Юрій Голик. Після обрання на пост президента Володимира Зеленського Резніченко на певний час втратив свою посаду. Але невдовзі Голик став консультантом «Великого будівництва», а Резніченко знову очолив Дніпропетровщину.

«Саме у моменти кар’єрних злетів Голика-Резніченка «Будінвест інжиніринг» отримував найбільші підряди від Дніпропетровської ОДА та Укравтодору. Зрештою вона стала настільки великою, що увійшла в десятку найбільших шляховиків України у 2021 році. При цьому фірма через мережу «прокладок» отримувала будматеріали по завищеним цінам», - зазначає видання.