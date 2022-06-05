ФОПам облегчили работу на время войны: упростили ряд услуг

Некоторые услуги можно получить на портале "Дія".

ФОПам облегчили работу на время войны: упростили ряд услуг
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Правительство попыталось облегчить предпринимательскую деятельности и приняло ряд решений, которые позволяют физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) дистанционно получать государственные услуги, чтобы продолжать работать во время действия военного положения. Об этом сообщает пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Услуги на портале "Дія"

Открыть ФОП в условиях войны можно в портале "Дія". Для этого достаточно заполнить электронную форму на портале и подтвердить данные электронной подписью. Таким же образом можно прекратить предпринимательскую деятельность. Такие услуги бесплатны.

Также на портале "Дія" предприниматели могут воспользоваться новой услугой - єДекларація. Это документ, который на время военного положения заменит определенные виды разрешительных документов, необходимых для проведения предпринимателями хозяйственной деятельности.

Подать декларацию могут предприниматели:

  • у которых закончился срок действия разрешительных документов до начала военного положения;
  • которые планируют вести лицензированную деятельность;
  • которые из-за войны изменили вид деятельности и начинают вести деятельность, для которой нужна лицензия.

Открытие банковских счетов

Для хранения денежных средств и проведения всех видов банковских операций предприниматель по собственному выбору открывает счет в любом банке Украины на условиях договора.

"Необходимо четко отделять банковский счет предпринимательской деятельности и личный, поскольку личные и предпринимательские доходы облагаются по разным правилам", - говорится в сообщении

Гарантий возмещения вкладов

В ФГВФЛ, обращают внимание, что с 2017 года гарантии Фонда гарантирования вкладов распространяются и на счета ФОПов. На время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения гарантируется 100% средств на счете. По истечении трехмесячного срока сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.


Середа Елена, ZN.ua





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