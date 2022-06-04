В Украине возобновила работу государственная сеть газовых автозаправок, закрывшаяся до войны из-за цен

В Украине возобновила работу сеть заправок Укравтогаза - крупнейшая в стране сеть АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции). Об этом говорится на сайте компании.



На сегодня, после четырехмесячного простоя, возобновили работу 32 станции автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В частности, в Киеве заработали две станции, еще две – во Львове, а также в Харькове, Одессе, Житомире, западных областях и других регионах.

По словам директора компании Александра Ватажишина, стоимость газа на станциях составляет 43,2 грн за кубометр.

Сообщается, что в течение ближайших двух месяцев "Укравтогаз" возобновит работу еще восьми АГНКС.

В то же время, четыре станции компании расположены на временно оккупированных территориях, а восемь – в зоне боевых действий. Они пока не смогут восстановить работу.

Напомним, что 1 февраля "Укравтогаз" прекратил продажу СПГ в связи с уменьшением объемов реализации топлива, ростом его стоимости и неблагоприятной конъюнктурой рынка. Тогда компания сообщала, что стоимость топлива на заправках составит 59,94 грн за куб. м.

Сеть принадлежит группе "Нафтогаз", состоит из 90 станций и охватывает треть рынка сжатого природного газа в Украине.ф