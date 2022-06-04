В Украине возобновила работу государственная сеть газовых автозаправок, закрывшаяся до войны из-за цен
После четырехмесячного простоя пока возобновили работу 32 станции, информирует
В Украине возобновила работу сеть заправок Укравтогаза - крупнейшая в стране сеть АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции). Об этом
На сегодня, после четырехмесячного простоя, возобновили работу 32 станции автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В частности, в Киеве заработали две станции, еще две – во Львове, а также в Харькове, Одессе, Житомире, западных областях и других регионах.
Сообщается, что в течение ближайших двух месяцев "Укравтогаз" возобновит работу еще восьми АГНКС.
В то же время, четыре станции компании расположены на временно оккупированных территориях, а восемь – в зоне боевых действий. Они пока не смогут восстановить работу.
Напомним, что 1 февраля "Укравтогаз" прекратил продажу СПГ в связи с уменьшением объемов реализации топлива, ростом его стоимости и неблагоприятной конъюнктурой рынка. Тогда компания сообщала, что стоимость топлива на заправках составит 59,94 грн за куб. м.
Сеть принадлежит группе "Нафтогаз", состоит из 90 станций и охватывает треть рынка сжатого природного газа в Украине.ф