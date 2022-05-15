44 крупных предприятия были полностью разрушены в Киевской области из-за боевых действий, - Кулеба

Власти готовят программу , которая "будет фактически дотировать бизнес для того, чтобы они возвращались".

Из-за боевых действий в Киевской области были разрушены 44 крупных предприятия.

Об этом сообщил руководитель гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.

"Это крупные предприятия, которые наполняли наш бюджет. И мы сейчас готовим программу, которая фактически будет дотировать бизнес для того, чтобы они возвращались", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что около 90% предпринимателей заявили, что "будут восстанавливаться в Киевской области. Мы будем максимально им способствовать и идти навстречу".

Напомним, в конце марта Минэкономики получило от предприятий 1164 заявки на релокацию в западные области.