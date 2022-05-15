44 крупных предприятия были полностью разрушены в Киевской области из-за боевых действий, - Кулеба

Власти готовят программу, которая "будет фактически дотировать бизнес для того, чтобы они возвращались".

44 крупных предприятия были полностью разрушены в Киевской области из-за боевых действий, - Кулеба
Фото: kyivcity.gov.ua

Из-за боевых действий в Киевской области были разрушены 44 крупных предприятия.

Об этом сообщил руководитель гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.

"Это крупные предприятия, которые наполняли наш бюджет. И мы сейчас готовим программу, которая фактически будет дотировать бизнес для того, чтобы они возвращались", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что около 90% предпринимателей заявили, что "будут восстанавливаться в Киевской области. Мы будем максимально им способствовать и идти навстречу".

Напомним, в конце марта Минэкономики получило от предприятий 1164 заявки на релокацию в западные области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкцииМинфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкции
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Укрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылокУкрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылок
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине заморожены средства на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании пророSSийских структурВ Украине заморожены средства на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании пророSSийских структур
Киевская область начинает предоставлять новые квартиры для потерявших жилья из-за войныКиевская область начинает предоставлять новые квартиры для потерявших жилья из-за войны
РоSSия прекратит поставлять электроэнергию в Финляндию из-за "неуплаты"РоSSия прекратит поставлять электроэнергию в Финляндию из-за "неуплаты"
Минус по энергооборудованию: немецкий концерн Siemens уходит из РоSSии из-за войны в УкраинеМинус по энергооборудованию: немецкий концерн Siemens уходит из РоSSии из-за войны в Украине
Новая гонка вооружений: оборонные предприятия нейтральной Швейцарии сообщают о небывалом росте заказовНовая гонка вооружений: оборонные предприятия нейтральной Швейцарии сообщают о небывалом росте заказов
Из-за действий оккупантов Украина прекратит с 11 мая транзит газа через станции на Луганщине, - Оператор ГТСУИз-за действий оккупантов Украина прекратит с 11 мая транзит газа через станции на Луганщине, - Оператор ГТСУ
Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за заблокированных Россией портов — ШмыгальУкраина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за заблокированных Россией портов — Шмыгаль
В Украине "нейтрализована" "дочка" Росатома - из-за опасений принятия решений в ущерб госбезопасностиВ Украине "нейтрализована" "дочка" Росатома - из-за опасений принятия решений в ущерб госбезопасности
Шесть украинских портов не могут принимать суда из-за вооруженной агрессии РФ, – МининфраструктурыШесть украинских портов не могут принимать суда из-за вооруженной агрессии РФ, – Мининфраструктуры
Италия хочет стать полностью независимой от роSSийского газа к 2024 годуИталия хочет стать полностью независимой от роSSийского газа к 2024 году
Последние новости
Подгружаем последние новости