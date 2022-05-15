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2022-05-15
44 крупных предприятия были полностью разрушены в Киевской области из-за боевых действий, - Кулеба
Фото: kyivcity.gov.ua
Из-за боевых действий в Киевской области были разрушены 44 крупных предприятия.
Об этом сообщил руководитель гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.
"Это крупные предприятия, которые наполняли наш бюджет. И мы сейчас готовим программу, которая фактически будет дотировать бизнес для того, чтобы они возвращались", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что около 90% предпринимателей заявили, что "будут восстанавливаться в Киевской области. Мы будем максимально им способствовать и идти навстречу".
Напомним, в конце марта Минэкономики получило от предприятий 1164 заявки на релокацию в западные области.