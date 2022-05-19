В Запорожской области оккупанты ограбили банкомат. Похитили 400 тысяч

В оккупированных Пологах в Запорожье военные РФ из банкомата похитили почти 400 тыс грн. Об этом идет речь в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.

Фото: ukrinform.ru

По данным следствия, в начале мая 2022 года после очередного обстрела города Пологи военнослужащие страны-агрессора воспользовались тем, что фасад магазина был частично разрушен, и проникли в его помещение. Они повредили размещенный в нем банкомат и похитили почти 400 тыс. грн.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее роSSийские оккупанты ворвались в отделение Приватбанка в Херсонской области и нагло ограбили его.