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2022-05-19
В Запорожской области оккупанты ограбили банкомат. Похитили 400 тысяч
В оккупированных Пологах в Запорожье военные РФ из банкомата похитили почти 400 тыс грн. Об этом
Фото: ukrinform.ru
По данным следствия, в начале мая 2022 года после очередного обстрела города Пологи военнослужащие страны-агрессора воспользовались тем, что фасад магазина был частично разрушен, и проникли в его помещение. Они повредили размещенный в нем банкомат и похитили почти 400 тыс. грн.
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ранее роSSийские оккупанты ворвались в отделение Приватбанка в Херсонской области и нагло ограбили его.