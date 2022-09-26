Росіяни спустошують фінські банкомати китайськими кредитними картками

Росіяни, які використовують кредитні картки UnionPay, спустошують банкомати біля жвавих прикордонних переходів на південному сході Фінляндії. Про це повідомляє місцеве видання YLE .

Багато західних кредитних компаній більше не видають кредитні та дебетові картки російським громадянам, які проживають у Росії, через санкції, введені проти країни через війну з Україною.

Наприклад, Visa, American Express та Mastercard заборонили росіянам, які проживають у Росії, користуватися своїми картами.

Однак деякі міжнародні компанії, що випускають кредитні та дебетові картки, такі як китайська UnionPay, дозволяють росіянам використовувати їх продукти під час поїздок за межі Росії.

Менеджер банкоматів Nosto Рісто Лепо повідомив про те, що припинення використання UnionPay на машинах неможливе через тривалі перехідні періоди, передбачені в контрактах.

Середня кількість разових операцій зі зняття готівки у південно-східній Фінляндії подвоїлася у деяких місцях з моменту відкриття кордону у липні, зазначив Лепо, додавши, що це створює проблеми для компанії, оскільки тепер їй доводиться частіше заповнювати автомати.

"Наприклад, раніше ми заповнювали банкомат у Ваалімаа лише раз на тиждень, а тепер нам доводиться ходити туди два-три рази на тиждень, а то й чотири рази на тиждень", - сказав він.

За словами Лепо, збільшення кількості грошей, що знімаються у фінських банкоматах, зокрема, за рахунок росіян, які використовують карти UnionPay, принесе компанії додаткові витрати, але не додатковий дохід. Це з тим, що компанія отримує винагороду з урахуванням кількості знятих коштів, а не суми знятих грошей.

«Грошова логістика стала дорожчою, як і всі інші витрати. Наприклад, впливає вартість палива», - сказав він.

Лепо додав, що компанія мало контролює ситуацію, оскільки, наприклад, обмеження на зняття коштів зачеплять і місцевих жителів.

Громадяни Росії продовжують активно перетинати кордон із південним сходом Фінляндії.

У неділю на прикордонному посту Ваалімаа стояла черга з автомобілів завдовжки близько півкілометра.