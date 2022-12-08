Зняття готівки в банкоматах: в Україні почав діяти "банкоматний роумінг"

Національний банк України (НБУ) звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження "банкоматного національного роумінгу". Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження "банкоматного національного роумінгу", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах", - йдеться в повідомленні.

"Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи", - зазначили в НБУ, щоправда, не уточнивши перелік цих банків.

Крім того, зважаючи на підвищений рівень небезпеки щодо функціонування банківської системи через проблеми з електроенергією, Нацбанк зобов'язав банки визначити в кожному регіоні чіткий перелік чергових відділень. Їх має бути щонайменше 35%.

Банки мусять інформувати клієнтів щодо режиму роботи й надати перелік чергових відділень. Йдеться про адресу, контактні дані тощо.