Зняття готівки в банкоматах: в Україні почав діяти "банкоматний роумінг"

Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи.

Зняття готівки в банкоматах: в Україні почав діяти
© ИТАР-ТАСС

Національний банк України (НБУ) звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження "банкоматного національного роумінгу". Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження "банкоматного національного роумінгу", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах", - йдеться в повідомленні.

"Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи", - зазначили в НБУ, щоправда, не уточнивши перелік цих банків.

Крім того, зважаючи на підвищений рівень небезпеки щодо функціонування банківської системи через проблеми з електроенергією, Нацбанк зобов'язав банки визначити в кожному регіоні чіткий перелік чергових відділень. Їх має бути щонайменше 35%.

Банки мусять інформувати клієнтів щодо режиму роботи й надати перелік чергових відділень. Йдеться про адресу, контактні дані тощо.


Лія Ільченко, ZN.ua





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