Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, кому в Украине спишут кредиты из-за войны
В Украине могут начаться масштабные списания кредитов украинцам.
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«Долги спишут, это правда, информация проверена. Но есть, как обычно, «но». Спишут не всем. О чем идет речь? Речь идет о тех кредитах, которые люди брали на квартиры, дома, на машины и люди добросовестно платили до 24 февраля. Здесь, кстати, остается вопрос, а что же будет с теми, кто где-то немножко просрочил? Вот на этот вопрос ответа нет», - заявила Катерина Котенкова.
То есть, объясняет журналистка, кредиты спишут только с тех, кто из-за войны потерял это имущество.
«Кто не потерял, будет платить и дальше кредиты. Эта информация произвела такой себе эффект бомбы. И многие владельцы разрушенного жилья сейчас действительно в шоке, это мягко сказано. Квартиры или машины, купленной в кредит, уже нет, а деньги банку возвращать нужно. Именно о таких людях и позаботились», - добавила она.
По словам Екатерины Котенковой, которая цитирует Данила Гетманцева, это личная инициатива Владимира Зеленского, воплощенная в законопроект.
«Мол, президент сказал, что человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект. Но есть «но». Дело в том, что кредиты людям предоставлялись не государством, а предоставлялись коммерческими банками, поэтому государство не имеет права распоряжаться их деньгами. И вот здесь очень важный момент: выходит, что будто это и не государственные деньги, но надо их покрыть. Поэтому будут задействованы здесь и государственные ресурсы, возможно, также и ресурсы Фонда гарантирования вкладов», - заявила журналистка.