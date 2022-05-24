Полиция и налоговая начали проверять сети АЗС

В Украине полиция, налоговая служба и другие ведомства начали проверять сети АЗС. Причина – завышение цен, отсутствие расчетных документов, а также отказ в свободном средстве оплаты.

Эти проверки начались по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Чем это может закончиться для АЗС? Штрафами и другими мерами административного характера. В Черниговской области, например, прекратили работу АЗС одной из сети, которые продавали бензин за 70 гривен за литр.

Напомним, в середине апреля в Украине на два месяца отказались от государственного регулирования цен на топливо. Ожидается, что это поможет ликвидировать очереди на заправках. Дефицит топлива образовался в нашей стране в конце апреля из-за того, что роSSийские оккупанты обстреливают нефтебазы, НПЗ и ж/д станции.

Правительство договорилось с операторами розничного топливного рынка, что бензин теперь будет стоить не более 52 гривны за литр, а дизельное топливо – не более 58 гривен за литр. Тем не менее, некоторые АЗС продолжают завышать цены.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине продлили бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации.