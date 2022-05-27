Недвижимость в Польше: в стране начали выдавать ипотеку без первого взноса

В Польше стартовала новая государственная программа. Она предусматривает получение кредитов на жилье без первого взноса. Недвижимость в стране стала доступнее с сегодняшнего дня, 27 мая.

Речь идет об одной из программ Польского лада. В рамках программы "Жилье в кредит без первого взноса" купить заветные квадратные метры могут кредитоспособные люди, у которых нет нужной суммы. Это люди, которые трудоустроены и получают зарплату, но могут погасить ипотеку. При этом их доходы не позволяют выделить крупную сумму для стартовой выплаты.

Ипотека в Польше доступна для клиентов со стабильным, но невысоким доходом. Услуга будет предоставляться:

лицам с тяжелой или полной инвалидностью;

семейным парам, причем супруги на момент обращения должно быть не старше 40 лет;

одиноким родителям до 40-летнего возраста.

Обязательном условием для участия в новой программе является отсутствие у человека жилья, которое принадлежит ему по праву собственности. Исключение составляют семьи, в которых воспитываются двое и больше детей.

У претендентов на получение ипотеки должен быть стабильный заработок. Кредитоспособность планирует оценивать банк, который выдает кредит. Банк народного хозяйства будет предоставлять гарантии. Это 10-20% от суммы займа. При этом она не должна превышать 100 000 злотых, которые подлежат погашению на протяжении не менее 15 лет.

Внимание граждан обратили на то, что кредиты на жилье не получат те, у кого уже есть оформленная ипотека.

Гарантированный кредит касается только недвижимости в Польше и будет выдаваться исключительно в польской валюте.