Каким будет новый курс доллара: гривна упадет с июня

Несмотря на временное укрепление гривны, ее стоимость опять начнет падать. Уже в ближайшую неделю курс доллара может достичь 38. А вообще, 40 гривен за доллар – вполне реальная цена уже в ближайший месяц.

Гривна начнет падать с июня: каким будет новый курс доллара

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал, почему даже отмена ограничений НБУ не спасет гривну от девальвации.

Частичная отмена Нацбанком ограничений на курс валют помогла гривне немного укрепиться. Однако эта стабилизация продлится недолго. Уже со следующей недели курс доллара в Украине начнет опять расти и, вероятно, достигнет отметки в 38 гривен, считает Орыщак.

Эксперт говорит, что частичная отмена ограничений, которые действовали на рынке валют, несомненно, благотворно повлияла на гривну. Соответственно, стоимость доллара снизилась в среднем с 38,4 до 36,5 гривны. Однако уже вскоре курс доллара опять начнет расти. Поэтому в период с 30 мая по 5 июня он вполне может достичь 38 гривен.

Гривна начнет падать с июня: каким будет новый курс доллара

К сожалению, сегодня в экономике Украины слишком мало сигналов, которые могли бы поспособствовать стабильности национальной валюты. А вот ее ослабление провоцируется многими факторами. Среди них можно назвать такие:

  • дефицит бюджета,
  • задержка социальных выплат;
  • продолжение военных действий и уничтожение важных объектов инфраструктуры;
  • сокращение финансовой помощи западных доноров;
  • отток инвестиций в более благополучные страны;
  • ажиотаж на валютном рынке.

Что касается последнего, то здесь немалую роль, к сожалению, играют и слухи. Страшилки о полном обвале гривны и катастрофическом росте курса доллара передаются из уст в уста и тщательно подогреваются валютными спекулянтами. Из-за этого даже в обедневшей стране спрос на доллар не падает. А это все приводит к удешевлению национальной валюты.

Поэтому, если с приходом лета активные боевые действия в Украине не прекратятся, дальнейшее обесценивание гривны будет неизбежным, считает аналитик.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк говорит, что если в стране не изменят налоговую политику, то курс доллара в размере 40 гривен – вопрос ближайшего времени.


Марченко Любов, Тудей

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