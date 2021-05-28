ArcelorMittal перезапустит завод Barra Mansa в Бразилии

Корпорация ArcelorMittal сообщила, что во второй половине текущего года возобновит производство на мини-заводе Barra Mansa в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Предприятие было остановлено в начале 2019 г. из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.



Как сообщает компания, возвращение завода в строй будет стоить около 19 млн. реалов (3,85 млн долл.). На предприятии будет вначале запущена одна электродуговая печь из двух имеющихся в наличии.



Проектная производительность Barra Mansa составляет около 800 тыс. т в год. Завод выпускает арматуру и катанку. По словам представителей ArcelorMittal Brazil, спрос на эту продукцию со стороны строительного сектора и промышленности в последнее время существенно возрос, что требует ввода в строй дополнительных мощностей.



Вообще, бразильский рынок стали находится сейчас на подъеме. Ранее компания Usiminas заявила о переносе капитального ремонта доменной печи на 2023 г., так как сейчас не может позволить себе простоев.



