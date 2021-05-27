В Киеве отключат горячую воду

Жители украинской столицы могут остаться без горячей воды. В Киевтеплоэнерго заявили, что Нафтогаз установил слишком высокие тарифы на газ.

Киевтеплоэнерго намерен закупать у Нафтогаза газ не дороже, чем по 7,4 грн/куб с учетом НДС. Если тариф на голубое топливо будет выше, то тепловики не смогут заключить с поставщиком газа новый годовой контракт. В результате, в Киеве будет прекращена поставка горячей воды в дома людей.

Кроме того, Киевтеплоэнерго готов оплачивать потребленный газ на условиях постоплаты. Предоплата предприятие не устраивает.

Как рассказала начальник управления Киевтеплоэнерго Татьяна Орленко, ранее с Нафтогазом были заключены предварительные договоренности относительно условий поставок газа. Заседание проходило в пятницу, 21 мая 2021 г, в Офисе президента, там же присутствовали представители Нафтогаза, Ассоциации городов Украины, Кабмина, НКРЭКУ и Верховной Рады.

Пока Нафтогаз так и не предложил Киеву годовой тариф на поставки газа, что может пошатнуть стабильность горячего водоснабжения в столице. Дело в том, что без подписания нового контракта, в котором будут четко прописаны тарифы на топливо, Киевтеплоэнерго не может формировать план на следующий месяц. У предприятия нет собственных газовых хранилищ, поэтому, как только поставки газа прекратятся, сразу же остановятся котельные.