С 1 июля стоимость 1 киловатт-часа может превысить 2,5 грн

Уже 1 июля в Украине ожидают принятия постановления, которое изменит стоимость киловатт-часа электричества в большую сторону. Так произойдет, потому что реальная стоимость, по словам экспертов, превышает ту, что установлена ??по состоянию на сейчас. Такие данные обнародовал заместитель министра энергетики.



В частности, по состоянию на сейчас стоимость одного киловатт-часа составляет от 2,6 до 4 гривен, при этом население платит 1,68 грн за киловатт. Получается, что установленный тариф не покрывает расходов, которые у реальности. Также эксперты посчитали, что, к примеру, в Киевской и Днепропетровской области реальная стоимость киловатт-часа на сейчас должна быть от 2,6 до 2,96 гривен, а вот на Луганщине — от 3,7 до 4 гривен.



Ранее сообщалось, что планы на подорожание электроэнергии были объявлены еще в начале года.



