Счетная палата в 2020 году выявила нарушений и недочетов на 26 млрд гривен

Счетная палата в 2020 году выявила нарушений и недочетов на общую сумму 26,258 млрд гривен. Более 71% (18,8 млрд грн) общего объема нарушений и недочетов, выявленных Счетной палатой в 2020 году, пришлось на 7 аудитов.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, информирует пресс-служба учреждения.

"За прошлый год наши аудиторы проверили 285 объектов, утверждено 48 отчетов. Объем проверенных средств - 1 трлн 185 млрд грн. Для сравнения - это больше чем сумма расходов государственного бюджета за прошлый год", - отметил Пацкан.

Он отметил, что Счетная палата впервые за всю историю независимости провела аудит Верховной Рады Украины и впервые - аудит по решению парламента относительно эффективности деятельности налоговой, таможенной и фискальной служб.

"Этот аудит показал, что госбюджет недополучил в 2019 году - апреле 2020-го 52,8 млрд грн. Наши контрольные мероприятия охватили все важные сферы: оборону, медицину, образование, нацбезопасность, правоохранительную деятельность и т.д.", - отметил Пацкан.

По результатам проведенных аудитов Счетная палата подготовила и направила 462 документа для соответствующего реагирования. В 2020 году по результатам 17 аудитов отправлено 21 сообщение правоохранительным органам о выявленных признаках уголовных преступлений.

По результатам 10 контрольных мероприятий правоохранительными органами начато 22 досудебных расследования по уголовным производствам.

Как сообщали, Счетная палата выявила 20,6 млрд грн дополнительных резервов дохода в госбюджет-2021.