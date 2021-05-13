Счетная палата в 2020 году выявила нарушений и недочетов на 26 млрд гривен

Начато 22 досудебных расследования по уголовным производствам.

Счетная палата в 2020 году выявила нарушений и недочетов на 26 млрд гривен
Фото: Макс Требухов

Счетная палата в 2020 году выявила нарушений и недочетов на общую сумму 26,258 млрд гривен. Более 71% (18,8 млрд грн) общего объема нарушений и недочетов, выявленных Счетной палатой в 2020 году, пришлось на 7 аудитов.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, информирует пресс-служба учреждения.

"За прошлый год наши аудиторы проверили 285 объектов, утверждено 48 отчетов. Объем проверенных средств - 1 трлн 185 млрд грн. Для сравнения - это больше чем сумма расходов государственного бюджета за прошлый год", - отметил Пацкан.

Он отметил, что Счетная палата впервые за всю историю независимости провела аудит Верховной Рады Украины и впервые - аудит по решению парламента относительно эффективности деятельности налоговой, таможенной и фискальной служб.

"Этот аудит показал, что госбюджет недополучил в 2019 году - апреле 2020-го 52,8 млрд грн. Наши контрольные мероприятия охватили все важные сферы: оборону, медицину, образование, нацбезопасность, правоохранительную деятельность и т.д.", - отметил Пацкан.

По результатам проведенных аудитов Счетная палата подготовила и направила 462 документа для соответствующего реагирования. В 2020 году по результатам 17 аудитов отправлено 21 сообщение правоохранительным органам о выявленных признаках уголовных преступлений.

По результатам 10 контрольных мероприятий правоохранительными органами начато 22 досудебных расследования по уголовным производствам.

Как сообщали, Счетная палата выявила 20,6 млрд грн дополнительных резервов дохода в госбюджет-2021.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк обновил правила пополнения платежных картПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт
Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
На Сумщине разоблачили масштабную схему хищения лесаНа Сумщине разоблачили масштабную схему хищения леса
Экспорт труб из Украины снизился на 10%Экспорт труб из Украины снизился на 10%
Второй по величине банк Германии объявил о сокращении 10 тысяч сотрудников по всему мируВторой по величине банк Германии объявил о сокращении 10 тысяч сотрудников по всему миру
Блок рекламы


Похожие новости
Grupo Mexico направит на добычу меди 9 млрд долл.Grupo Mexico направит на добычу меди 9 млрд долл.
Центрэнерго выплатит 230 млн грн дивидендов за счет прибыли в 2020 и 2018 годахЦентрэнерго выплатит 230 млн грн дивидендов за счет прибыли в 2020 и 2018 годах
Шмыгаль анонсировал закрытие налоговых схем большого бизнеса на 60 млрд гривенШмыгаль анонсировал закрытие налоговых схем большого бизнеса на 60 млрд гривен
Цены на ранние ягоды в этом году будут высокимиЦены на ранние ягоды в этом году будут высокими
Forbs назвала Илона Маска самым высокооплачиваемым генеральным директором в 2020 годуForbs назвала Илона Маска самым высокооплачиваемым генеральным директором в 2020 году
В украинских ПХГ хранится почти 5 млрд кубометров иностранного газаВ украинских ПХГ хранится почти 5 млрд кубометров иностранного газа
Частные облгазы задолжали Оператору ГТС почти 10 млрд грнЧастные облгазы задолжали Оператору ГТС почти 10 млрд грн
Металлурги Германии получат от властей 5 млрд евро на сокращение выбросов углекислого газаМеталлурги Германии получат от властей 5 млрд евро на сокращение выбросов углекислого газа
Киевляне заплатили с начала года в бюджеты всех уровней 42,1 млрд грн налогов, - ГНСКиевляне заплатили с начала года в бюджеты всех уровней 42,1 млрд грн налогов, - ГНС
Львовскую исправительную колонию №48 выставили на приватизацию за 130 млн гривенЛьвовскую исправительную колонию №48 выставили на приватизацию за 130 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости