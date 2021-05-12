Прокуратура Киева провела обыски в офисах Киевзеленстроя

Следствие подозревает фигурантов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн грн.

Прокуратура Киева провела обыски в офисах Киевзеленстроя
Фото: Надежда Максимец

Киевская прокуратура совместно с ГУ ГФС в Киеве провела обыски в объединении Киевзеленстрой, а также в офисах подрядных организаций в рамках дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 30 млн грн.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Правоохранительные органы раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на сумму более 30 млн грн при расчетах с подрядными фирмами, которые проводили работы по реконструкции столичных парков Наталья, Совки, Радуга, Куреневский и других", - сообщила Максимец.

Так, по версии следствия, подрядчики, действуя в сговоре с должностными лицами КО «Киевзеленстрой», отражали в финансовой документации реквизиты фиктивных предприятий, якобы привлеченных к выполнению субподрядных работ.

Фото: Надежда Максимец

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины, в пределах которого 11 мая с адресами проживания организаторов схемы, в офисных помещениях Киевзеленстрой и подрядных предприятий, начаты обыски с целью выявления первичных финансовых документов. Следственные действия пока продолжаются.

Напомним, в доме пророSSийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве сегодня были проведены обыски.

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