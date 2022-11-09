Поліція Німеччини провела обшук в банку UBS: розслідують відмивання грошей російським мільярдером

Німецька поліція провела обшук в офісах швейцарського банку UBS у зв'язку з розслідуванням відмивання грошей російським мільярдером Алішером Усмановим. Про це повідомляє Financial Times.

«Предметом розслідування є підозра у відмиванні коштів бізнесменом з Російської Федерації. Розслідування не спрямовані проти відповідного банку, або його співробітників», – заявили в прокуратурі Франкфурта.

Речник Усманова відкинув звинувачення, назвавши їх необґрунтованими, брехливими та такими, що ганьблять честь і репутацію його керівника. За його словами, Алішер Усманов є «чесним і законослухняним платником податків, який сплатив усі належні податки в Росії».

Обшуки у приміщеннях банку у Франкфурті та Мюнхені відбулися після двох обшуків у вересні, за участю понад 250 поліцейських, на віллі Усманова в Баварії.

Тоді прокурори заявили, що вони є частиною розслідування використання складних офшорних холдингових компаній для маскування незаконних фінансових потоків на мільйони євро.

69-річний Усманов є одним із найбагатших людей у світі, його статки оцінюють у понад 19,5 мільярдів доларів, зароблених через бізнес-імперію, яка має частки в деяких з найбільших гірничодобувних, промислових і телекомунікаційних компаній Росії. Крім того, він є власником найбільшої суперяхти, коли-небудь побудованої, Dilbar вартістю 600 мільйонів доларів, його активи включають частки в футбольних клубах англійської Прем'єр-ліги «Арсенал» і «Евертон». Усманов був колишнім головним акціонером Apple , Facebook і Twitter . Після початку вторгнення Росії в Україну в лютому Усманов був одним із перших російських бізнесменів, які потрапили під санкції Заходу завдяки своїм тісним зв’язкам із Кремлем. ЄС описав його як «одного з улюблених олігархів Володимира Путіна».

Усманов також володіє нерухомістю у Великобританії, включаючи Beechwood House вартістю 48 мільйонів фунтів стерлінгів у передмісті Хайгейта на півночі Лондона та Sutton Place, особняк Тюдорів у графстві Суррей, який раніше належав промисловцю-мільярдеру Дж. Полу Гетті.

Після початку російської загарбницької війни проти України Усманов потрапив до санкційного списку Європейського Союзу (ЄС).Олігарх також знаходиться під слідством в Узбекистані.