Поліція Німеччини провела обшук в банку UBS: розслідують відмивання грошей російським мільярдером

У вересні поліція проводила обшуки на віллі Усманова.

Поліція Німеччини провела обшук в банку UBS: розслідують відмивання грошей російським мільярдером
© wikipedia.org

Німецька поліція провела обшук в офісах швейцарського банку UBS у зв'язку з розслідуванням відмивання грошей російським мільярдером Алішером Усмановим. Про це повідомляє Financial Times.

«Предметом розслідування є підозра у відмиванні коштів бізнесменом з Російської Федерації. Розслідування не спрямовані проти відповідного банку, або його співробітників», – заявили в прокуратурі Франкфурта.

Речник Усманова відкинув звинувачення, назвавши їх необґрунтованими, брехливими та такими, що ганьблять честь і репутацію його керівника. За його словами, Алішер Усманов є «чесним і законослухняним платником податків, який сплатив усі належні податки в Росії».

Обшуки у приміщеннях банку у Франкфурті та Мюнхені відбулися після двох обшуків у вересні, за участю понад 250 поліцейських, на віллі Усманова в Баварії.

Тоді прокурори заявили, що вони є частиною розслідування використання складних офшорних холдингових компаній для маскування незаконних фінансових потоків на мільйони євро.

69-річний Усманов є одним із найбагатших людей у світі, його статки оцінюють у понад 19,5 мільярдів доларів, зароблених через бізнес-імперію, яка має частки в деяких з найбільших гірничодобувних, промислових і телекомунікаційних компаній Росії. Крім того, він є власником найбільшої суперяхти, коли-небудь побудованої, Dilbar вартістю 600 мільйонів доларів, його активи включають частки в футбольних клубах англійської Прем'єр-ліги «Арсенал» і «Евертон». Усманов був колишнім головним акціонером Apple, Facebook і Twitter. Після початку вторгнення Росії в Україну в лютому Усманов був одним із перших російських бізнесменів, які потрапили під санкції Заходу завдяки своїм тісним зв’язкам із Кремлем. ЄС описав його як «одного з улюблених олігархів Володимира Путіна».

Усманов також володіє нерухомістю у Великобританії, включаючи Beechwood House вартістю 48 мільйонів фунтів стерлінгів у передмісті Хайгейта на півночі Лондона та Sutton Place, особняк Тюдорів у графстві Суррей, який раніше належав промисловцю-мільярдеру Дж. Полу Гетті.

Після початку російської загарбницької війни проти України Усманов потрапив до санкційного списку Європейського Союзу (ЄС).Олігарх також знаходиться під слідством в Узбекистані.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
Пенсії держслужбовців: колишніх чиновників почали переводити на звичайні виплати за вікомПенсії держслужбовців: колишніх чиновників почали переводити на звичайні виплати за віком
Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"
Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.
Блок рекламы


Похожие новости
CША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – BloombergCША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – Bloomberg
Суд наклав арешт на товарні знаки Альфа-БанкуСуд наклав арешт на товарні знаки Альфа-Банку
ЄС доручив юристам готувати конфіскацію активів Центробанку РФ на користь України – BloombergЄС доручив юристам готувати конфіскацію активів Центробанку РФ на користь України – Bloomberg
ВАКС призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку"ВАКС призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку"
Українська ДСНС отримала від Німеччини електрогенераториУкраїнська ДСНС отримала від Німеччини електрогенератори
Україна отримала $500 млн від Світового банку: на що витратимо і коли віддаватимемоУкраїна отримала $500 млн від Світового банку: на що витратимо і коли віддаватимемо
Ексспіввласник "Приватбанку" відвідав НАБУЕксспіввласник "Приватбанку" відвідав НАБУ
Скільки грошей Україна отримала від донорів і чому менше, ніж обіцялиСкільки грошей Україна отримала від донорів і чому менше, ніж обіцяли
Прокуратура Німеччини провела обшук у штаб-квартирі Deutsche BankПрокуратура Німеччини провела обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank
У Приватбанку розкрили схему, як Коломойський добивається розгляду справ у потрібного суддіУ Приватбанку розкрили схему, як Коломойський добивається розгляду справ у потрібного судді
Последние новости
Подгружаем последние новости