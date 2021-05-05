Минэкономики предложило повысить минимальные цены на алкоголь

Пол-литра водки подорожают до 95 гривен.

Минэкономики предложило повысить минимальные цены на алкоголь
Фото: obozrevatel.com

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало проект постановления правительства о повышении минимальных цен на алкоголь. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 89,4 гривны, а будет - 95 гривен. Также вырастут цены на другой крепкий алкоголь, в частности, коньяк.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Действующий размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки был установлен в сентябре 2018 года (постановление №748), кроме розничной цены на игристые вина и газированные винные напитки, размер которой был повышен в начале 2021 года (постановление №17).

За прошедшие два с половиной года выросли цены на сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на зарплату и тому подобное. Поэтому в министерстве считают, что размер минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков не соответствует реальным затратам на их производство и реализацию, и требует корректировки.

Поэтому предлагается повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на водку и ликеро-водочные изделия на 6,2%, виски, ром и джин - на 5,9%, коньяк (бренди) - на 5,5%, сброженные напитки, сидр и перри, вермуты и т.д. - на 8,2-34,2%.

Розничные цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не изменяются.

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