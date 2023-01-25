В Україні можуть заборонити купувати алкоголь та сигарети за готівку – Шурма

В межах податкової реформи в Україні можуть заборонити купувати алкоголь та сигарети за готівку. Про це під час брифінгу 24 січня заявив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма.

«Ми плануємо дві фундаментальні зміни. Перша – це електронний акциз. Друга – переведення розрахунків за підакцизні товари виключно в безготівковий формат», – сказав він.

Він також повідомив про плани запровадити електронний акциз та анонсував підвищення акцизів на ці товари.

«Ми розглядаємо підвищення оподаткування шкідливого споживання. Це тютюн, алкоголь і викопне паливо. В межах реформи ми будемо приводити ставки податків до середньоєвропейських рівнів», – додав Ростислав Шурма.