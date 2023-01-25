В Україні можуть заборонити купувати алкоголь та сигарети за готівку – Шурма

Акцизи на ці товари можуть урівняти з європейськими.

В Україні можуть заборонити купувати алкоголь та сигарети за готівку – Шурма
© frenchentree.com

В межах податкової реформи в Україні можуть заборонити купувати алкоголь та сигарети за готівку. Про це під час брифінгу 24 січня заявив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма.

«Ми плануємо дві фундаментальні зміни. Перша – це електронний акциз. Друга – переведення розрахунків за підакцизні товари виключно в безготівковий формат», – сказав він.

Він також повідомив про плани запровадити електронний акциз та анонсував підвищення акцизів на ці товари.

«Ми розглядаємо підвищення оподаткування шкідливого споживання. Це тютюн, алкоголь і викопне паливо. В межах реформи ми будемо приводити ставки податків до середньоєвропейських рівнів», – додав Ростислав Шурма.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Пенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отрималиПенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отримали
Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштівДержфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів
SEC оштрафувала Bloomberg на $5 мільйонів за порушення оцінки вартості активівSEC оштрафувала Bloomberg на $5 мільйонів за порушення оцінки вартості активів
Нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС побудують за американською технологієюНові енергоблоки на Хмельницькій АЕС побудують за американською технологією
Виправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажуВиправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажу
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на оренду квартир в Україні навесні змінятьсяЦіни на оренду квартир в Україні навесні зміняться
Війна в Україні цьогоріч коштуватиме Німеччині 175 мільярдів євроВійна в Україні цьогоріч коштуватиме Німеччині 175 мільярдів євро
Пенсії в Україні: скільки років трудового стажу повинна мати дояркаПенсії в Україні: скільки років трудового стажу повинна мати доярка
Пенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отрималиПенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отримали
Директор МВФ: Війна в Україні – це глобальне, а не регіональне явищеДиректор МВФ: Війна в Україні – це глобальне, а не регіональне явище
В США заявили, що незабаром почнуть конфіскацію російських активів для допомоги УкраїніВ США заявили, що незабаром почнуть конфіскацію російських активів для допомоги Україні
До десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів: в Україні запровадили нові штрафи, деталіДо десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів: в Україні запровадили нові штрафи, деталі
Експерт розповів, коли в Україні може покращиться ситуація з електропостачаннямЕксперт розповів, коли в Україні може покращиться ситуація з електропостачанням
Прозорий продаж лісу: В Україні з'явився новий біржовий індексПрозорий продаж лісу: В Україні з'явився новий біржовий індекс
Рівень безробіття в Україні становить 30%Рівень безробіття в Україні становить 30%
Последние новости
Подгружаем последние новости