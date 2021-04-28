С мая субсидии будут выплачиваться только наличными. Новые правила получения субсидий

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале, что с мая 2021 года все субсидианты будут получать субсидию в денежной наличной форме.

С мая субсидии будут выплачиваться только наличными. Новые правила получения субсидий
Фото: finclub.net

Основные изменения

«Начиная с мая этого года, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно онлайн или по почте», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду, 28 апреля.

Сейчас 92% украинцев, имеющих субсидии, получают ее в денежной наличной форме. С мая все 100% получателей будут получать субсидию живыми деньгами.

«Также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидия назначаться не будет. Если кто-то на депозитном счете в банке имеет больше 100 тыс. грн, покупает новую машину или валюту одноразово на сумму более 50 тыс. грн — им субсидию не назначат», — заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится.

«Новые правила — это о справедливости. Когда государство увеличивает и платит помощь именно тем, кто в этом нуждается, — добавил он. — Такая политика касается всех социальных выплат и процесс справедливой верификации — это государственная позиция, которую мы будем поддерживать».

Напомним

Доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг будут учитываться при назначении субсидий. Об этом Кабинет Министров принял соответствующее постановление.

Этим постановлением Кабмин ужесточил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств.

Реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в госбюджете для Министерства социальной политики Украины на предоставление жилищных субсидий.

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