"Нафтогаз" вдвое увеличил расходы на зарплаты и премии руководству в 2020 году

В то же время выплаты членам наблюдательного совета уменьшились с 35 млн до 20 млн гривен.

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году увеличил расходы на выплаты зарплат и премий руководству до 672 млн гривен, по сравнению с 343 млн гривен в 2019 году.

Об этом сообщает "Цензор.Нет" со ссылкой на финансовый отчет компании за 2020 год.

Согласно документу, речь идет о выплатах ключевому управленческому персоналу, который в течение 2020 года состоял в среднем из пяти членов правления и 12 директоров.

В то же время выплаты членам наблюдательного совета "Нафтогаза" в 2020 году уменьшились с 35 млн до 20 млн гривен. Так, премии членов наблюдательного совета составили 18 млн грн (в 2019 году - 29 млн грн), еще 2 млн грн были направлены на возмещение расходов, связанных с выполнением обязанностей членов наблюдательного совета (проезд, проживание, телефонная связь и т.д.), и страхование ответственности этих должностных лиц.

Напомним, в проекте финплана "Нафтогаза" на 2021 год отмечается, что убытки НАКа в 2020 году составили 11,8 млрд грн.

Ранее СМИ сообщали, что по итогам 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 36,93 миллиарда гривен совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год. До уплаты налогов убыток "Нафтогаза" в 2020 году составил 11,95 млрд грн.

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, комментируя обнародованные сведения, назвал их некорректными.

В декабре 2020 года Кабмин утвердил финансовый план "Нафтогаза" на 2021 год, который предусматривает получение чистой прибыли в размере 11,49 млрд грн, а также увеличение фонда оплаты труда более чем в 2 раза.

В 2019 году группа "Нафтогаз" получила консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд грн, в том числе 55,7 млрд грн выплат от роSSийского "Газпрома" по результатам победы в Стокгольмском арбитраже.