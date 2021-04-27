МАУ в 2020 году получила 4,5 миллиарда убытков

Авиакомпания МАУ завершила 2020 с убытком в 4,5 млрд грн против 1,6 млрд грн прибыли в 2019 году. Об этом говорится в сообщении компании.

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Собрание акционеров

В проекте решения общего собрания акционеров — утверждение финансового результата 2020 года и выплата фиксированных дивидендов по привилегированным акциям в сумме 2045 грн 52 коп за счет резервного капитала.

Отмечается, что в 2020 году активы МАУ снизились с 14,9 млрд грн до 9,2 млрд грн, суммарная дебиторская задолженность выросла до 1,619 млрд грн с 969 млн грн в 2019 году.

При этом, долгосрочные обязательства авиакомпании сократились на 28,3% (до 7,4 млрд грн), текущие — выросли на 15,3% (до 13,2 млрд грн).

Напомним

В МАУ отметили, что за три месяца весеннего локдауна 2020 года и полной остановки регулярных рейсов компанияпонесла убытки в размере около $60 млн.

Ранее «Минфин» писал, что IATA ухудшила свой ноябрьский прогноз, в котором она ожидала убытков в 2021 году на уровне $38 млрд.

Самые большие убытки ждут европейских авиаперевозчиков — $22,2 млрд против $34,5 млрд в 2020 году.

Наименьшие потери в текущем году придутся на Африку — $1,7 млрд против $2 млрд в 2020 году.

Ассоциация ожидает, что выручка мировых авиаперевозчиков вырастет со $372 млрд до $458 млрд год к году. Однако это все существенно меньше, чем $838 млрд, полученные отраслью до пандемии в 2019 году.