В Киеве мошенники хотели завладеть 96 млн грн инвестиций на строительство офисов и жилья
За незаконные сделки фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Следователи Национальной полиции разоблачили схему мошеннического завладения более 96 млн гривен, которые предназначались для строительства офисного и жилого комплекса в Киеве.
Об этом сообщили в Управлении коммуникации Нацполиции Украины.
"Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении работников Департамента стратегических расследований Нацполиции и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачили группу лиц, которые незаконно завладели инвестиционными средствами", - говорится в сообщении.
Однако строительство не началось, а деньги присвоили несколько человек, которые обещали осуществить строительство комплекса.
23 апреля на территории города Киева и Киевской области проведен ряд санкционированных обысков.
В результате изъята документация о получении и дальнейшем движении средств, которые принадлежали инвестиционной компании, компьютерная техника и мобильные телефоны.
Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, киберполиция прекратила деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 тыс. вкладчиков.