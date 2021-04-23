ВВП-варранты и еврооблигации выросли в цене. Причина — новость об отводе войск РФ

Стоимость ВВП-варрантов Украины после новости об отводе роSSийских войск в четверг подскочила со 102,5% до 104,4%, а еврооблигации подорожали на 0,8?2,3 п. п. в зависимости от даты погашения, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» участники рынка.

Фото: minfin.com.ua

Еврооблигации с погашением в 2033 году выросли в цене на 2,3 п. п. — до 102,79%, а их доходность соответственно опустилась ниже 7% — до 6,9%. Более «короткие» евробонды с погашением в январе 2023 года подорожали на 0,8 п. п. — до 106,62%, а их доходность упала ниже 5% — до 4,73%.

Затем цены скорректировались, однако незначительно, указали трейдеры.

В то же время нынешние цены на еврооблигации и ВВП-варранты все еще заметно ниже тех, что были в начале февраля этого года. В частности, тогда цена ВВП-варрантов достигала 113,6%, евроблигаций-2033 — 109,5%, еврооблигаций-2023 — 110,1%. Однако затем она начала снижаться, а доходности, соответственно, расти под влиянием таких факторов, как затягивание предоставления Украине очередного транша и ситуация на мировых рынках. В последнее время добавился еще и фактор наращивания роSSийских войск у юго-восточной границы Украины и в Крыму.

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